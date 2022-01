Football : Prix FIFA «The Best»: Lewandowski, Messi et Salah finalistes

Les trois joueurs sont en lice pour le trophée remporté l’année dernière par le Polonais du Bayern Munich.

Il lui faudra cette fois séduire plus de votants que l’Argentin, vainqueur de la Copa America, et l’Égyptien Mohamed Salah, dont le début de saison affole les compteurs à Liverpool.

L’Italien Jorginho, vainqueur de l’Euro, de la Ligue des champions et 3e du Ballon d’or, n’est pas parvenu à intégrer le top 3, pas plus que Karim Benzema, 4e du Ballon d’or.

Qui après Lucy Bronze?

D’autres prix

La FIFA désigne aussi le but de l’année, via le prix Puskas, ainsi que le meilleur gardien et la meilleure gardienne. Chez les hommes, Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma et Edouard Mendy sont finalistes.