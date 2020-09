Suisse : Prix Marcel Benoist et Latsis 2020 remis simultanément

À l’occasion de son centenaire, la Fondation Marcel Benoist, dont le prix est également désigné comme le «Nobel suisse», a couronné Rudolf Aebersold, spécialiste en biologie des systèmes (EPFZ).

À l’occasion de son centenaire, la Fondation Marcel Benoist, dont le prix est également désigné comme le «Nobel suisse», remet sa distinction, dotée de 250’000 francs, à Rudolf Aebersold, professeur en biologie des systèmes à l’EPFZ et à l’Université de Zurich. Depuis 1920, la Fondation honore des chercheurs méritants dont les travaux revêtent une importance significative pour la vie humaine.

Elle examine leurs propriétés et leur rôle dans le métabolisme cellulaire ainsi que dans la manière dont les cellules réagissent à des variations de leur environnement. Cela peut s’appliquer par exemple au diagnostic précoce des cancers grâce à des biomarqueurs sur les protéines.

Spectrométrie de masse

Des centaines de processus biochimiques se produisent simultanément dans une cellule humaine. Ils sont déclenchés et entretenus par environ 10’000 types de protéines. Rudolf Aebersold a révolutionné la manière de les caractériser au moyen de la spectrométrie de masse, technique qui permet de mesurer la masse des molécules.

Ce changement de paradigme vers les mesures quantitatives et la caractérisation systémique n’a pas seulement fait évoluer la compréhension des organismes et de la biologie. Il a aussi influencé la médecine translationnelle et posé un jalon important dans la médecine d’avenir, qui sera davantage personnalisée.