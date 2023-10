Prix Nobel 2023: Narges Mohammadi reçoit le prix Nobel de la paix

Le Nobel de la paix a couronné, vendredi, la militante iranienne des droits humains, Narges Mohammadi, actuellement dans une geôle de la République islamique, où des femmes, tête nue, font souffler un vent d’émancipation malgré la répression. La militante et journaliste de 51 ans est récompensée «pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous», a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Narges Mohammadi a consacré sa vie à la défense des droits humains en Iran, au prix d’années d’emprisonnement et d’une séparation déchirante avec sa famille. Elle lutte contre le port du voile obligatoire ou la peine de mort, dénonce les abus sexuels en détention, et poursuit inlassablement son combat, y compris derrière les barreaux de la prison d’Evin à Téhéran, où elle a été réincarcérée il y a plus d’un an. La militante de 51 ans «est la personne la plus déterminée que je connaisse», confie à l’AFP son mari Taghi Rahmani, réfugié depuis 2012 en France avec leurs deux jumeaux, aujourd’hui âgés de 17 ans.