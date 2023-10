Nobel de la Paix: Narges Mohammadi a éclaté de joie en prison

La militante iranienne Narges Mohammadi , couronnée vendredi par le Prix Nobel de la Paix alors qu’elle est emprisonnée en Iran, a «éclaté de joie» et «célébré» cette victoire en compagnie de ses codétenues «dans leur cellule», a affirmé samedi la famille à l’AFP. «Narges a appris être récipiendaire du Nobel de la paix hier en fin d’après-midi par les messages relayés depuis le quartier des hommes, qui ont plus facilement accès aux téléphones le vendredi», a indiqué la famille dans une déclaration transmise à l’AFP.

«Le même soir, la télévision d’État a diffusé la nouvelle à 22h30 en dressant un portrait injurieux et diffamatoire de Narges», poursuit ce texte. «Narges et ses codétenues ont alors éclaté de joie et ont célébré cette victoire dans leur cellule.» Militante et journaliste âgée de 51 ans, elle a reçu le prix Nobel de la paix «pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous», a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.