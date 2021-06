Affaire George Floyd : Prix Pulitzer spécial pour la jeune femme qui a filmé le meurtre

Lors de l’arrestation et de la mort de George Floyd, le 25 mai 2020, les images de Darnella Frazier avaient fait le tour du monde. La jeune femme a reçu un prix Pulitzer spécial.

Darnella Frazier, jeune femme de 18 ans qui a filmé l’interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis, fin mai 2020, s’est vu décerner, vendredi, un prix Pulitzer spécial, les récompenses les plus prestigieuses du journalisme aux États-Unis.

Le jury du Pulitzer a rendu hommage à celle qui était sortie, ce jour-là, faire une course et s’est retrouvée par hasard face à la scène, pour avoir «courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a engendré des manifestations contre les brutalités policières dans le monde entier». Cela «souligne le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes», a poursuivi le jury.