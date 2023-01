Los Angeles : Priyanka Chopra et Nick Jonas dévoilent leur fille

Un an après la venue au monde de leur petite Marti Marie, l’actrice et le chanteur sont apparus avec elle lors d’un événement public.

Si Priyanka Chopra et Nick Jonas n’avaient aucun problème à évoquer la venue au monde le 15 janvier 2022 de leur fille avec trois mois d’avance et son hospitalisation , ils avaient jusqu’à présent refusé de montrer son visage. Le couple a changé d’avis, ou fait une exception, le 30 janvier 2023 lors de l’inauguration de l’étoile des Jonas Brothers sur le Hollywood Walk of Fame.

Pendant que son mari prenait la pose avec ses frères Joe et Kevin, l’actrice de 40 ans était dans le public avec leur fille sur les genoux. Kevin était également venu en compagnie de son épouse, Danielle, et de leur deux filles, Alena Rose (qui aura 9 ans le 2 février 2023) et Valentina Angelina (6 ans). Joe, lui, était soutenu par sa femme, l’actrice Sophie Turner, mais le couple avait choisi de laisser ses deux enfants – Willa, 2 ans, et une deuxième fille de 6 mois dont le prénom n’est pas connu – à la maison.