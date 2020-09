Présidentielle américaine : Pro de la politique, Joe Biden est attendu au débat

L’ancien vice-président d’Obama a tout à gagner mardi soir face à Donald Trump. Mais il ne remplit plus ses costumes bien taillés comme avant et son âge commence à se voir.

Le port altier est toujours là, le ton passionné et les réactions pleines d’empathie auprès d’électeurs avec qui il partage les tragédies de la vie, aussi. Mais le vieux lion de la politique ne remplit plus, à 77 ans, ses costumes bien taillés comme à ses grandes heures de vice-président de Barack Obama.

Debout, ses jambes semblent désormais fragiles. Et sa fine chevelure blanche cache mal son crâne. Certains parmi ses soutiens craignent que Joe Biden, enclin aux gaffes et dérapages, ne vacille lors du débat sous les coups rhétoriques de Donald Trump, tribun de 74 ans au style plus agressif.