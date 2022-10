Suisse: Pro Senectute s’offre une parcelle dans le Métavers pour 15’000 francs

Le Métavers est un monde virtuel lancé par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. À l’avenir, les gens pourront y jouer, faire des achats, assister ensemble à des concerts et bien plus encore. Dans le Metaverse, il existe différentes plates-formes dans lesquelles on peut se déplacer, notamment Sandbox et Decentraland. Les plateformes ont chacune leur propre crypto-monnaie, avec laquelle il est possible de payer. Il est notamment possible d’acheter des terrains à bâtir, des maisons et des meubles. Il est également possible d’acheter des droits de propriété sur ces biens numériques et ces objets individuels. Ces droits de propriété sont appelés NFT (Non-Fungible-Tokens). L’art numérique, en particulier, est acquis par l’achat de NFT.