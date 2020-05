Suisse

Pro Senectute Vaud reprend ses activités

La majeure partie des activités de l’association, à l’arrêt en raison du coronavirus, a pu redémarrer. Elle accueille à nouveau les seniors et bénévoles en groupes de maximum cinq personnes.

Pro Senectute Vaud a repris une grande partie de ses activités depuis lundi. L’association accueille à nouveau les seniors et bénévoles dans le cadre de ses prestations individuelles ou en groupes réduits de moins de cinq personnes.

Compte tenu des nouvelles directives en vigueur sur le plan fédéral et cantonal, la majeure partie des activités de l’association a pu redémarrer. Notamment les traditionnels entretiens de consultation sociale, l’accompagnement administratif bénévole et à domicile, les balades accompagnées ou encore les jeux et sorties socio-culturelles, indique Pro Senectute mardi dans un communiqué.