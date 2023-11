Rompre la solitude des personnes âgées grâce à un repas de Noël

Si décembre est synonyme de repas de famille et fêtes de fin d’année pour certains, la période peut être davantage marquée par la solitude pour d’autres. C’est notamment le cas des personnes âgées, souvent victimes de ce fléau. Pour combler le vide, la branche vaudoise de Pro Senectute invite les ménages à ouvrir leur porte à un senior se trouvant dans une telle situation. L’association met ainsi en lien les différents participants en fonction de leur proximité géographique.

En 2022, les Tables de Noël avaient connu un certain succès: une quarantaine de personnes âgées avait pris part à ces repas festifs. Cette année, l’association espère réitérer l’exploit entre le 16 et le 26 décembre. Les seniors qui voudraient participer auxdits repas sont conviés à s’inscrire jusqu’au 6 décembre.

Peur de la solitude

«Les participants se disent très heureux de cette expérience», se réjouit Mehregan Joseph, coordinatrice du projet. Selon elle, la plupart des personnes âgées qui participent à la démarche évoquent la peur de la solitude et l’envie de faire de nouvelles connaissances. Et d’affirmer: «On espère que les personnes seniors qui se sentent seules seront nombreuses à faire le pas de s’inscrire cette année et que petit à petit cette action devienne une tradition vaudoise.»