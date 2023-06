Pro Vélo Neuchâtel a fêté ses 30 ans avec une bourse aux vélos géante

Petits et grands ont tenté de trouver leur bonheur samedi à Neuchâtel. Pro Vélo Neuchâtel

Pro Vélo Neuchâtel fêtait son trentième anniversaire, samedi dans le chef-lieu. L’association, qui vise à promouvoir l’utilisation du vélo et à défendre les intérêts des cyclistes auprès des autorités, a organisé une bourse aux vélos géante pour l’occasion. Le public était au rendez-vous.

«On organise deux bourses par an. Le but de la démarche est de permettre à tout le monde d’acquérir un vélo à bon marché. Il y a vraiment toutes les sortes de bicyclettes. Du city bike, au gravel en passant par le vélo de course, le VTT et, depuis les dernières éditions, le vélo électrique», détaille Rachel Oesch, co-présidente de l’association.

Un prix moyen de 150-200 francs

Il y en a ainsi pour tous les goûts. «Il y a aussi bien des vendeurs professionnels qui viennent avec une vingtaine de vélos et qui font le tour des bourses du genre, que des particuliers. Parmi eux, on dénombre des parents qui cherchent à revendre un vélo devenu trop petit et à en acquérir un plus grand», précise l’organisatrice. Le prix moyen des deux-roues se situe autour des 150-200 francs. Les pièces les meilleur marché partent à 20 francs. «Samedi, il y avait même un vélo dont le prix de départ était au-dessus de 5000 francs», a relevé l’organisatrice.

«Au final, 190 deux-roues ont trouvé preneur pour un montant d’environ 32’000 francs. C’est la première année que le nombre d’unités présentées à la bourse d’été a dépassé celui de la bourse de printemps, qui a lieu en mars», a relevé Matthias Müller, le responsable de la bourse aux vélos de l’association.

Si Pro Vélo Neuchâtel touche le 10% des ventes, – ce qui permet à l’association de financer ses activités et le système informatique qui gère les transactions des bourses de vélo -, un certain nombre de vendeurs ne souhaitent pas reprendre leurs invendus. Ils sont alors remis à l’association Velafrica qui exporte les vélos en Afrique afin d’y créer de l’emploi et de favoriser la mobilité douce sur le continent africain. Un petit nombre d’invendus sont également remis à l’atelier local Black Office.