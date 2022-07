Saint-Gall : Problèmes légaux avec tous les enfants adoptés du Sri Lanka

Un rapport bernois démontre qu’entre 1973 et 2002, aucune adoption en provenance du Sri Lanka ne s’est déroulée de manière totalement légale à Saint-Gall.

Les membres de l’association «Back to the Roots», qui aide les enfants adoptés du Sri Lanka, demande des fonds pour que les recherches des parents des jeunes adoptés puissent aller de l’avant.

En février 2020 , une étude de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a révélé que le gouvernement fédéral et les cantons ont fermé les yeux sur les procédures parfois illégales concernant l’adoption de plus de 900 enfants sri lankais. Ces adoptions ont eu lieu principalement dans les années 1970 et jusqu’en 1990.

Alertes ignorées

Selon le rapport, les obligations de surveillance ont été violées et des erreurs de procédure ont été commises. De plus, les autorités auraient ignoré tous les signes indiquant que les adoptions au Sri Lanka constituaient une grosse affaire.

L’association «Back to the Roots», qui défend les intérêts des personnes concernées en Suisse et les soutient dans la recherche de leurs parents biologiques, se montre concernée par les résultats du nouveau rapport de recherche. Elle demande un soutien financier à long terme. Il est urgent de mettre à jour toutes les adoptions à l’échelle nationale et de créer un service de coordination national unique pour la recherche des origines prône-t-elle. En mai dernier, la Confédération a promis un soutien financier à l’association. Jusqu’en 2024, elle devrait recevoir jusqu’à 250’000 francs par an.