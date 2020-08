Japon : Problèmes de santé et démission pour le Premier ministre japonais

Shinzo Abe, en poste depuis huit ans, annoncera sous peu sa prochaine démission en raison de problèmes de santé.

Signes d’altération de sa santé

Ce fidèle du Premier ministre avait encore répété vendredi matin s’attendre à ce que Shinzo Abe annonce au contraire son intention de «travailler dur» tout en se soignant, et avait réaffirmé ne pas avoir vu de signes d’altération de sa santé lors de ses entrevues «quotidiennes» avec lui.

Une première alerte

Les observateurs s’attendaient aussi à ce que M. Abe veuille rester à son poste jusqu’au terme de son troisième et dernier mandat de président du Parti libéral-démocrate (PLD) prévu en septembre 2021. M. Abe avait déjà dû quitter le pouvoir au bout d’un an en 2007, notamment à cause d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, la rectocolite hémorragique, ou colite ulcéreuse.