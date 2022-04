Collombey-Muraz (VS) : Procédure de renvoi d’une soignante suspendue

Une Camerounaise devait rentrer dans son pays dimanche, après avoir passé quinze ans en Suisse. Le Canton lui a annoncé la suspension de la mesure.

La mobilisation et la pétition lancée en faveur d’une Camerounaise menacée d’expulsion a porté ses fruits. Le Canton du Valais l’a informée que l’ordre de renvoi, prévu pour ce dimanche, était suspendu et qu’une demande de permis humanitaire allait être déposée auprès de Berne, relate «Le Nouvelliste» . Mais il souligne qu’il ne pourra pas s’opposer à une éventuelle décision fédérale négative.

La procédure visant cette auxiliaire de santé arrivée en Suisse en 2007, et qui travaille dans un EMS de Collombey-Muraz (VS) depuis plus de dix ans, a touché ses collègues et amis, qui ont décidé de se mobiliser contre cette décision. Le directeur de l’établissement, des membres du conseil d’administration de l’EMS et de membres de l’exécutif de la commune ont signé pétition en ligne, qui comptait plus de 9000 signatures mercredi soir.