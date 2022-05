Scandale CarPostal: Procédure juridique à recommencer à cause d’erreurs de FedPol

L’affaire CarPostal

En février 2018, l’Office fédéral des transports (OFT) avait déposé une plainte contre CarPostal. La filiale de la Poste était accusée d’avoir perçu indûment 78,3 millions de francs de subventions fédérales et cantonales entre 2007 et 2015, selon un rapport de l’OFT. Six anciens cades de la Poste et de CarPostal sont depuis soupçonnés de s’être rendus coupables de fraude aux prestations, rappelle le «Blick».