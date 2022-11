Football: Une procédure a été ouverte contre Sion et Saint-Gall

Football : Procédure ouverte contre Sion et Saint-Gall

Samedi dernier après la rencontre entre Sion et Saint-Gall (défaite valaisanne 2-7), les supporters des deux équipes ont utilisé des engins pyrotechniques pour se viser les uns et les autres.

Dans son communiqué, cette dernière «condamne avec la plus grande fermeté de tels agissements et s’attend notamment à ce que les auteurs soient identifiés et interdits de stades».