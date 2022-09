Un cybercriminel lié à un réseau mondial arrêté en Suisse

Cette enquête est le fruit d’une collaboration internationale entre les autorités de poursuite de France, des Pays-Bas, de Norvège, d’Ukraine, des États-Unis et de Suisse avec le soutien d’Europol et d’Eurojust. Elle visait un groupe de cybercriminels opérant à l’échelle mondiale avec deux programmes malveillants: «LockerGoga» et «MegaCortex». Ils sont accusés d’attaques de «ransomware» contre plus de 1800 personnes et institutions dans 71 pays. Les dommages causés sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs.