Fribourg : Procédure pénale ouverte contre Damien Piller

Le Ministère public estime que les conclusions de l’enquête préliminaire sont de nature à poursuivre l’ex-président de Migros Neuchâtel-Fribourg pour gestion déloyale, voire escroquerie.

Damien Piller est soupçonné d’avoir attribué le chantier des magasins de Belfaux (FR) et La Roche (FR) à deux de ses propres sociétés et d’avoir touché 1,8 million de francs dans cette opération, ce qu’il a toujours contesté . L’ex-directrice de Migros Neuchâtel-Fribourg est également visée par la procédure pénale en cours. Par ailleurs, Damien Piller pourrait aussi être poursuivi pour faux dans les titres, après l’affaire de la falsification des bulletins de votes lorsque les coopérateurs fribourgeois et neuchâtelois avaient dû choisir s’ils souhaitaient révoquer ou non leur président. Cette affaire-ci avait été instruite dans le canton de Neuchâtel mais elle pourrait être reprise par le Ministère public fribourgeois.