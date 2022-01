Vaud : Avoir raison va coûter très cher à membre de la Protection civile

Pour avoir trop bruyamment soutenu les soignants, un jeune homme a été amendé. Injustifiée, la prune a fini par sauter, mais il devra quand même s’acquitter des frais d’avocat et de justice.

L’un des volontaires présents a été amendé pour ce bruit, jugé excessif. Avec l’aide de son avocate, il a fait opposition et a obtenu gain de cause. La prune, de 180 francs, a été annulée. Logiquement, le jeune homme a demandé une indemnité pour ses frais d’avocats. Mais cela lui a été refusé, le Tribunal cantonal estimant que l’affaire était simple et qu’une assistance juridique n’était pas nécessaire. Il a donc porté l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui vient de le débouter également. Entre frais d’avocats et de justice, il devra finalement s’acquitter d’un montant avoisinant les 4000 francs.