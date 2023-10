Procès: A l’audience, Sam Bankman-Fried s’exprime pour la première fois

Getty Images via AFP

Devant le tribunal de New York où se déroule le procès, le 26 octobre 2023.

Le juge fédéral Lewis Kaplan a pris la décision inhabituelle d’entendre d’abord l’accusé sans la présence du jury, avant de procéder à son audition dans les conditions normales d’un procès, vendredi. Il s’agissait d’évoquer des aspects techniques de son témoignage, et pas d’une audition complète.

Alors que l’audience semblait initialement circonscrite à des points de détail, Danielle Sassoon, représentante du procureur fédéral de Manhattan Damian Williams, est allée beaucoup plus loin. Elle lui a notamment demandé si le principe du recours d’Alameda à des fonds placés sur FTX avait été acté dans un document interne, ce qu’il n’a pu confirmer.

Initialement très calme et construit dans ses déclarations, Sam Bankman-Fried a été visiblement pris de court et a livré des réponses évasives et tortueuses, ce qui lui a valu plusieurs remarques du juge Kaplan. «L’accusé a une curieuse manière de répondre aux questions», a notamment dit le magistrat.