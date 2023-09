Violeur incestueux condamné à 12 ans de prison et à l'expulsion

Abedi a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, les plus graves étant des viols répétés, des contraintes sexuelles et des actes sexuels avec des enfants. La cour criminelle l’a puni de douze ans de peine privative de liberté, d’une punition assortie d’une expulsion de quinze ans, d’un traitement ambulatoire obligatoire et d’une interdiction à vie d’exercer une activité en relation avec des mineurs.

Le Tribunal neuchâtelois s’est montré plus sévère que le Ministère public qui avait requis onze ans. Il a, en outre, attribué 50’000 fr. de tort moral à Sara et 20’000 fr. à Tina, en guise de réparations. Abedi devra de plus supporter les frais de la cause et les frais d’avocats des plaignantes pour un montant dépassant les 60’000 francs. «Dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles ou violentes, il a trahi leur confiance, en tant que père et concubin», a argumenté la présidente de la cour.