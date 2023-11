Procès à Nyon: L'accident qui a coûté la vie à une femme de 28 ans

L’accident avait engendré la fermeture de l’autoroute durant de nombreuses heures. 20min/Lecteur-reporter

Ils rentraient d’un week-end passé dans leur maison en France, lui au volant, elle sur le siège passager de la Citroën qui lui appartenait. Cette fin de soirée d’août 2021, sur l’A1 entre Nyon et Gland (VD), le conducteur de 28 ans s’est très probablement assoupi et a perdu la maîtrise du véhicule, alors qu’il roulait à une vitesse aux alentours de 120km/h. Après avoir heurté les glissières de droite et de gauche, la voiture s’est immobilisée sur la voie de droite quasi perpendiculairement. Le jeune Français a tenté de faire redémarrer le véhicule qui n’avait dès lors plus d’éclairage. Mais en vain. Quelque 30 secondes plus tard, une VW les a percutés de plein fouet. La passagère de la Citroën, âgée de 28 ans, est décédée sur les lieux de l’accident.

«Je me sens coupable»

Accusés notamment d’homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière, les deux automobilistes ont été jugés mercredi au Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon. Ils reconnaissent les faits. «C’est difficile d’être ici après ce qu’il s’est passé. Je me sens coupable», a lâché le prévenu, qui était en couple avec la victime. «Ça fait deux ans mais je ne peux oublier l’accident. C’est une grande rupture, un choc», a confié, à son tour, la Bernoise qui conduisait la VW. Elle roulait à une vitesse normale, avec les feux de croisement. Malgré un freinage d’urgence, une septantaine de mètres avant le choc, elle n’a pu l’éviter. Au moment de la collision, la vitesse a été estimée entre 80 et 90km/h. Les deux personnes qui l’accompagnaient ont, elles, été légèrement blessées.

«Je pense à elle tous les jours»

«Notre fille était notre pilier», a déclaré, en larmes, la mère de la victime. Et de poursuivre sur le couple: «Ils étaient en osmose, avaient plein de projets et puis tout s’est arrêté.» Le père ne se remet pas non plus de la disparition de sa fille: «Quoi que je fasse, il y a toujours quelque chose qui me fait penser à elle. J’y pense tous les jours.» Les parents réclament chacun 30’000 francs pour tort moral, un montant refusé par les deux prévenus.