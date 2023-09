Procès à Yverdon (VD): «On bricole pour juger un bonhomme dont on va broyer la vie!»

Le prévenu est accusé de plusieurs actes de violence Getty Images/iStockphoto

Ce qui s’est joué mardi au Tribunal criminel d’Yverdon (VD) est assez inédit. «On bricole pour juger un bonhomme dont on va broyer la vie! Là, on va faire du cheni!» Me Matthieu Genillod l’avait prévenu en début d’audience, demandant d’emblée un complément d’instruction et pointant des manquements dans l’affaire qui concerne son client. Si ce dernier, un Vaudois de 22 ans, a reconnu avoir, avec un ami, passé à tabac un automobiliste qui avait refusé de faire le taxi pour eux un soir d’été 2020 à Yvonand, l’autre versant de son procès a pris une tournure surprenante.

Le prévenu, qui consommait de la drogue et mélangeait souvent l’alcool et les médicaments à l’époque des faits, est aussi accusé de violences envers son ex-copine, et notamment de viol, séquestration et mise en danger de la vie d’autrui. Les deux protagonistes s’étaient connus en hôpital psychiatrique en 2019 et avaient été ensemble pendant trois ans. Mais, après des heures de débats, le dossier s’est révélé à ce point lacunaire que la question s’est posée de savoir s’il n’était pas préférable de le renvoyer en instruction pour divers compléments.

«Ce n’est pas un aveu de faiblesse de dire qu’il manque des informations élémentaires sur la plaignante», a déclaré l’avocat de la défense. Il souhaiterait que figurent au dossier les rapports d’hospitalisation de la jeune femme, et le défenseur de cette dernière, Me Robin Chappaz, ne s’y oppose pas. Sans compter que sa cliente a fait de nouvelles révélations mardi et que les versions des témoins divergent aussi.

Sa santé mentale sème le trouble

L’accusé, lui, conteste les faits reprochés. «On est obligés de croire Madame sur parole alors qu’elle souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité qui nous dit de ne pas la croire», a insisté Me Genillod, qui reproche au Parquet de s’être basé uniquement sur les dires de la plaignante pour rédiger l’acte d’accusation. Si la justice a estimé que sa santé mentale n’altérait en rien sa perception de la réalité, mardi en fin de journée, le flou était bien présent. La crédibilité de la jeune femme n’est plus si certaine.