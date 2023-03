Suisse : Procès à Zurich: des actifs douteux, un violoncelliste et Vladimir Poutine

Quatre employés de la banque Gazprombank Suisse, dont son directeur général, comparaissent mercredi devant la justice à Zurich pour avoir accepté de gérer des actifs douteux du violoncelliste et chef d’orchestre russe Sergueï Roldouguine, un proche de Vladimir Poutine.

Les quatre prévenus sont accusés de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour s’assurer que le musicien était l’ayant droit légitime des sommes confiées à la banque entre 2014 et 2016, malgré les «doutes objectifs» que les millions de francs suisses transitant sur son compte auraient dû susciter.

Le musicien, qui est aussi le parrain d’une des filles du président russe, aurait également dû faire l’objet de vérifications plus strictes en tant que personne dite politiquement exposée. Costumes sombres et cravates, les quatre prévenus – trois Russes et un Suisse – se sont présentés mercredi au tribunal de district de Zurich.