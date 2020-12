Tribunal pénal fédéral : Procès Alieu Kosiah: contradictions pointées du doigt

Le Libérien accusé de crimes de guerre a dû répondre ce mardi à des questions très précises du procureur fédéral Andreas Müller portant notamment sur les effectifs sous ses ordres.

L’accusé a été soumis à des questions très précises sur les effectifs sous ses ordres, ses déplacements, etc. Le procureur fédéral Andreas Müller a mis le doigt sur des contradictions entre les déclarations et le dossier, notamment sur la couleur portée par les hommes de l’ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), soit le blanc, et celle de ses adversaires du NPFL (National Patriotic Front of Liberia), le rouge.