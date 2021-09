France : Procès Benalla: «J’ai été réglo, loyal, honnête!»

L’ancien chargé de mission de l’Elysée, accusé d’avoir molesté des manifestants en 2018 et pincé en possession de passeport diplomatiques, a clamé sa bonne foi devant les juges jeudi.

Un «outil de travail»

Deux petits livrets à couverture bleue et lettre dorées: de son temps à l’Elysée, Alexandre Benalla avait deux passeports diplomatiques, délivrés par le ministère des Affaires étrangères.

Et ce d’autant plus après la suspension de 15 jours dont il avait écopé, après avoir brutalisé un couple et des manifestants lors de la manifestation du 1er mai – le grand public le prend alors encore sur les vidéos pour un policier en civil.