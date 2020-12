France : Procès Charlie Hebdo: réquisitoire «ferme» contre les 14 accusés

Jugés depuis le 2 septembre, les 14 accusés sont poursuivis pour leur soutien logistique présumé aux frères Kouachi et à Coulibaly dans les attaques perpétrées contre Charlie Hebdo le 7, 8 et 9 janvier 2015.

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly portaient le combat djihadiste en France en attaquant successivement l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, une policière de Montrouge, en banlieue sud de Paris, et la supérette juive Hyper Cacher, faisant 17 morts.