Fribourg - Procès climatique: une scientifique se cachait parmi les activistes

La déception était de mise, mardi matin, pour les défenseurs du climat, lorsque le juge de police du Tribunal de la Sarine (FR) a décidé de ne pas entendre les experts venus témoigner de l’urgence climatique. L’un après l’autre, les prévenus qui ont fait opposition aux ordonnances pénales dressées par le Ministère public ont ensuite été auditionnés. On leur reproche d’avoir participé à une manifestation non autorisée lors du Black Friday 2019. Ce jour-là, ils avaient bloqué l’un des accès du centre commercial Fribourg Centre.

À chacun d’eux, le juge a posé les trois mêmes questions: «Pourquoi avez-vous agi de la sorte?», «Quel impact direct a eu cette manifestation sur le réchauffement climatique?» et «N’y avait-il pas d’autre solution?» À quelques nuances près, les différents témoignages étaient très semblables. Les activistes souhaitaient dénoncer le problème de la surconsommation et de la surproduction, dont le Black Friday est le parfait exemple. Pour se faire entendre, ils ont choisi la désobéissance civile, affirmant que les voies démocratiques traditionnelles sont trop lentes et inefficaces à leur goût. Mais ils ont majoritairement reconnu que leur action n’avait eu aucun impact direct, au-delà d’une forme de sensibilisation et d’information de la population. En outre, ils se disent angoissés, voire terrorisés, face aux catastrophes, pandémies et famines que le dérèglement climatique pourrait provoquer et en colère face à l’inaction des gouvernements.