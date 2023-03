Zurich : Procès contre Gazprombank lié à des comptes d’un proche de Poutine

Sept mois de prison requis

Il sont accusés d’avoir ouvert et géré deux comptes entre 2014 et 2016 pour le violoncelliste et chef d’orchestre russe, sur lesquels ont transité plusieurs millions, notamment pour percevoir des dividendes d’une grande agence de publicité pour les médias russes et d’Europe de l’Est, sans avoir pris la peine de vérifier s’il était l’ayant-droit légitime de ces fonds. Il n’était pourtant «pas plausible» que Sergueï Roldouguine dispose de tels avoirs «avec ses revenus de violoncelliste et chef d’orchestre», souligne l’acte d’accusation qui établit une longue liste des indices qui auraient dû éveiller les soupçons.