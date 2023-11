Procès contre Holcim: aide judiciaire en vue pour les Indonésiens

L’île indonésienne de Pari pourrait bientôt disparaître, engloutie sous les eaux de l’océan Indien qui l’entourent. Et c’est en partie à cause du cimentier Zougois, selon Asmania, Arif, Edi et Bobby, quatre habitants des lieux. Début 2023, après une séance de conciliation infructueuse, ceux qui reprochent à l’entreprise suisse d’avoir accéléré les impacts du réchauffement climatique sur leurs terres avaient déposé une plainte en ce sens auprès du Tribunal cantonal de Zoug.