Des prises de vues illicites? Pas retenu par la Cour

Me Valerie Debernardi a défendu que les vidéos tournées par la police le 14 juin étaient illégales. Évoquant la Cour européenne des droits de l’homme, elle a parlé d’ingérence de la police dans la sphère privée, «car un agent qui filmait a zoomé sur les visages des participants à une manifestation autorisée de la cause féministe, et non par pour des actes illicites graves», selon elle; il n’y avait pas de base légale pour que la police agisse ainsi. Ces preuves seraient illicites car le droit cantonal exigerait comme conditions fixées pour que la police puisse filmer et photographier des individus qu’une demande formelle au ministère public ait été faite.