Grèce : Procès d’Aube dorée: l’heure de vérité pour les néonazis grecs

Après plusieurs années de procès, le verdict de deux tentatives d’homicides par le parti qui renie désormais l’idéologie nazie doit être prononcé mercredi.

La cour criminelle d’Athènes doit prononcer mercredi, après un procès marathon, un verdict crucial pour la direction et des dizaines de membres du parti néonazi Aube dorée, accusé «d’organisation criminelle» et du meurtre d'un rappeur.

Le choc provoqué par ce meurtre, dans une Grèce alors en pleine crise financière, a contraint les autorités à arrêter et à traduire en justice la direction et de nombreux membres du parti, accusé depuis des années de meurtres et de violences mais qui bénéficiait jusqu’alors d’une quasi impunité.