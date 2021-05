France : Procès de Nordahl: «Bien sûr qu’il a des qualités»

Jeudi, divers experts ont tenté d’exposer, devant la cour, les causes ayant entraîné la mort du caporal Arthur Noyer. La dernière compagne de Nordahl a également été entendue.

Le frère et les parents d'Arthur Noyer présentent un portrait du caporal tué par Nordahl Lelandais. Celui-ci a admis avoir porté des coups mortels au jeune homme, alors âgé de 23 ans.

Nordahl Lelandais comparaît depuis le 3 mai 2021 devant la Cour d'assises de la Savoie, à Chambéry (France). L’ancien maître-chien militaire, cheveux courts, fine barbe grisonnante et chemise bleu pâle, a promis la vérité sur l’affaire Noyer, pour laquelle il est jugé jusque autour du 12 mai.

«On n’a rien qui nous permette de déterminer de quoi est mort Arthur Noyer», a résumé la procureure générale Thérèse Brunisso en se tournant vers les experts, qui opinent. «En réalité, toutes les causes du décès sont possibles», a-t-elle ajouté au quatrième jour du procès pour meurtre de Nordahl Lelandais, qui avance la thèse d’une rixe ayant mal tourné.

Les experts entendus se sont basés sur l’étude du crâne d’Arthur Noyer, découvert en septembre 2017 dans la forêt du col de Marocaz, sur les hauteurs de Chambéry, et d’autres ossements retrouvés en janvier 2018, neuf mois après les faits.

Fractures au niveau du nez

En début d’après-midi, via visioconférence, une médecin légiste de Marseille missionnée pour l’observation minutieuse du crâne a confirmé que les fractures observées au niveau du nez et de la mâchoire gauche avaient eu lieu «peri-mortem», soit juste avant ou juste après la mort du caporal, sans pouvoir se prononcer dans un sens ou un autre.

Les deux autres experts, l’un à la barre et l’autre en visioconférence depuis la Guyane, n’ont pas pu se prononcer définitivement sur les causes de la mort d’Arthur Noyer en raison de la quasi-absence de tissus mous parmi les restes.

Peu compatible, mais pas impossible

Sur les bancs des parties civiles, les grands-parents Noyer s’étaient temporairement retirés, le père et le frère d’Arthur regardaient seuls ces photos de squelette. La mère a le plus souvent le regard baissé. Ils quitteront à nouveau la salle pour le visionnage de la reconstitution des faits, réalisée le 21 mars 2019. Dans quatre courtes vidéos, Nordahl Lelandais, regard hagard, barbe fournie et charlotte de cuisine sur la tête, donne quelques violents coups de poing au niveau de la tête à un mannequin tenu par les gendarmes.