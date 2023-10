Procès de Rédoine Faïd: une incroyable bourde sidère la salle d’audience

Le «roi de la belle» Rédoine Faïd est jugé au côté de onze personnes pour son évasion spectaculaire en hélicoptère de la prison de Réau. AFP

Grand moment de confusion jeudi, dans une salle d’audience du Palais de justice de Paris. Depuis le 6 septembre, le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd est jugé avec des proches pour son évasion rocambolesque en hélicoptère survenue en juillet 2018. Depuis cinq semaines, l’un des douze accusés comparaît caché derrière quatre paravents. Cet homme de 48 ans se présente libre au procès, sous contrôle judiciaire. Il a changé d’identité et de vie, tout comme sa femme et leurs trois enfants. Et pour cause: en 2017, il avait balancé son ami Jacques Mariani dans une affaire de double assassinat.

En plus de cette information accablante, l’homme avait parlé d’un projet d’évasion avorté, remontant au printemps 2017, rappelle «Le Monde». Selon Marc*, Rédoine Faïd avait demandé à Jaques Mariani de l’aider à s’échapper, en échange d’assassinats de membres d’un clan rival corse. C’est pour ce plan que Marc et Mariani – 57 ans dont 38 passés en prison – sont actuellement jugés. Autant dire que l’identité de l’accusé est précautionneusement cachée. Seuls les onze autres accusés, les avocats et la cour peuvent voir son visage lors de l’audience.

À chaque suspension, la salle est complètement évacuée pour qu’il puisse aller au petit coin ou manger quelque chose, explique «Le Point». Or, jeudi, au début de son interrogatoire, Marc est accidentellement apparu de plain-pied sur les écrans destinés au public dans la salle d’audience. «On le voit!» a crié quelqu’un, mais la cour ne s’est pas tout de suite rendu compte du problème. Le visage de l’accusé est resté visible plusieurs minutes, avant que des gendarmes et des avocates n’essaient tant bien que mal de le cacher, notamment avec un bout de tissu. Dans la confusion générale, l’audience a été suspendue et la salle évacuée. Une enquête a été ouverte.