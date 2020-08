France : Procès des attentats de janvier 2015, premiers d’une sanglante série

Quatorze personnes vont êtres jugées pour leur soutien logistique aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly, auteurs des attaques qui ont fait 17 morts entre le 7 et 9 janvier 2015.

Quatorze accusés seront jugés, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amedy Coulibaly, auteurs des attaques qui ont fait 17 morts entre le 7 et 9 janvier, secouant la France et le reste du monde.