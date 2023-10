Procès d’inceste: aujourd'hui âgée de 22 ans, elle raconte son calvaire

De retour au domicile familial dans le Gros-de-Vaud, les attouchements ont continué. Et les demandes de masturbation et les fellations ont commencé. «Cela se passait toujours au salon, le soir, quand tout le monde était couché», relate Léa, aujourd’hui âgée de 22 ans. «Il disait que si j’en parlais, il se suiciderait. Il manquait de tendresse et d’après lui, c’était la solution à son problème», poursuit la plaignante. Des actes sexuels plusieurs fois par semaine, dont des pénétrations souvent sans préservatifs, pour lesquels son père la rémunérait. «Il savait que j’étais accroc au cannabis et se servait de ça pour assouvir ses pulsions et acheter mon silence.» Elle ajoute: «Ma première fois a été volée. Mon innocence a été volée et ça n’a pas de prix.»