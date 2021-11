France : Procès du 13-Novembre: Hollande entendu comme témoin

Mardi, l’ancien président français François Hollande sera entendu dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015.

«C’est une horreur»

Avant même que l’assaut ne soit donné au Bataclan, où des jihadistes ont commis un massacre et pris en otage des spectateurs, François Hollande s’adresse aux Français à la télévision et décrit la situation: «C’est une horreur».

État d’urgence

Notamment du box où le principal accusé Salah Abdeslam , seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, a justifié les attentats, menés en riposte selon lui à la politique étrangère de la France et de son président d’alors.

«On a visé la France

«Moi je vous dis: on a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population, des civils, mais en réalité on n’a rien de personnel contre ces gens-là, on a visé la France et rien d’autre», a lancé Salah Abdeslam, le 15 septembre.