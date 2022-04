Etats-Unis – Procès d’un «Beatle» de l’EI: la parole aux proches d’un journaliste tué

États-Unis : Procès d’un «Beatle» de l’EI: la parole aux proches d’un journaliste tué

Les parents de James Foley, exécuté par l’EI en Syrie, ont témoigné lundi au procès d’El Shafee el-Sheikh.

Diane et John Foley, les parents du journaliste James Foley, le 30 mars 2022.

James Foley, un photographe indépendant, fait partie de leurs victimes. En octobre 2012, il s’était envolé pour couvrir le conflit syrien, promettant à sa famille de rentrer pour Noël. Ses proches ont commencé à s’inquiéter en novembre: «James nous appelait toujours pour la fête» de Thanksgiving, très populaire aux États-Unis. Et là, il y a eu «un silence assourdissant», a expliqué sa mère.

«Ridicules»

Sept jours plus tard, une vidéo le montrant en tenue orange de prisonnier à côté d’un homme vêtu de noir, encagoulé et armé d’un couteau de boucher, est publiée sur internet. On y voit aussi, après quelques minutes, son corps sans tête.