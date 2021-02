Fribourg : Procès de l’ancien trésorier communal qui volait de l’argent

Des années durant, l’homme a détourné des fonds de la commune qui l’employait, pour un préjudice total d’environ 6 millions. Il a été jugé mardi.

Incarcéré depuis que les faits ont été découverts , en été 2019, l’homme n’a pas obtenu la libération qu’il espérait. Il faut dire que la justice n’a pas réussi à retrouver la trace de tous les fonds évaporés et que le quinquagénaire a des connexions avec le Brésil, pays de son ex-compagne, où il a placé une partie de l’argent volé, rapporte encore «La Liberté».

A noter encore que cette escroquerie a tellement choqué la commune et ses autorités que la préfecture avait mis en place une cellule d’accompagnement .

L’avocat de l’ancien boursier et celui de la commune ont évoqué un possible accord à l’amiable. Le procès se poursuit néanmoins, avec le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des avocats, prévus lundi prochain. Le verdict est quant à lui attendu fin mars.