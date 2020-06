Hinwil (ZH)

Peine ferme requise contre un néonazi allemand

L’homme a été jugé mardi pour possession d’armes et discrimination sur les réseaux sociaux. Selon la télévision alémanique, il serait aussi l’organisateur d’un concert, qui avait attiré 5000 personnes d’extrême droite à Unterwasser (SG) en 2016.

Un néonazi allemand de 32 ans, accusé de discrimination raciale et de violation de la loi fédérale sur les armes, a comparu mardi devant le tribunal de district de Hinwil (ZH). En 2019, la police avait découvert au domicile du prévenu un véritable arsenal, caché sous le lit: un fusil d'assaut, un pistolet-mitrailleur et près de 2000 cartouches. L'homme est accusé de possession illégale d'armes. L'acte d'accusation ne donne en revanche aucune information sur ce que le trentenaire voulait faire avec ces armes.

Seize mois de prison ferme requis

Ce dernier a nié être un néonazi. Il a affirmé avoir simplement sympathisé «avec les aspects positifs de cette époque», tels que l'honneur et la loyauté, qui n'existent plus aujourd'hui. Son tatouage d'une croix gammée, par exemple, est un symbole du soleil et non un signe de haine ou de violence, a-t-il avancé.