Ain : Procès d’une escort girl pour le meurtre de son client en France voisine

Le procès vise à déterminer si la jeune femme de 25 ans, aussi serveuse à Genève et à Lausanne, a tué de sang-froid ou s’il s’agit de légitime défense.

Meurtre de sang-froid ou légitime défense? Une jeune escort girl comparaît lundi devant les assises de l’Ain pour «meurtre et escroquerie», accusée d’avoir tué à coups de couteau Jean-Luc D., 52 ans, dans la nuit du 16 au 17 août 2017, à Saint-Genis-Pouilly, dans l’Ain. Anaëlle P., 25 ans, qui exerçait des activités de serveuse et d’escort dans la région genevoise, a reconnu avoir transporté le corps de cet ingénieur informaticien dans le coffre de sa voiture, jusqu’en Italie. Sa dépouille a été retrouvée en partie calcinée sur la commune de Fenis, dans la vallée d’Aoste, à proximité de l’autoroute A5.

La jeune femme entretenait une relation depuis un an et demi avec l’ingénieur résidant à Lyon, «à la frontière de la vie de couple et de la prostitution», selon l’expertise psychiatrique. Un soir, à son domicile du Pays de Gex, Anaëlle P. affirme que son client régulier est devenu très violent lors d’une scène sadomasochiste. Elle affirme avoir été violée et frappée, avant de s’emparer d’un couteau pour «stopper» les violences. L’autopsie indique que la victime a reçu quatre coups de couteau, au cou et dans le dos. Pour l’accusation, l’utilisation de la carte bancaire du défunt, le transport du corps, et des travaux de peinture pour dissimuler des traces de sang sur les murs, sont incompatibles avec la thèse de la légitime défense.