Société allemande jugée après l’effondrement d’un barrage au Brésil

Allemagne : Procès d’une société après l’effondrement d’un barrage au Brésil

La société TÜV SÜD est accusée en Allemagne d’avoir falsifié la certification d’un barrage au Brésil dont l’effondrement a fait 270 morts début 2019. Près de 1200 victimes pourraient être indemnisées.

La société d’audit TÜV SÜD, accusée d’avoir falsifié la certification du barrage de Brumadinho au Brésil dont l’effondrement a fait 270 morts début 2019, a comparu mardi devant la justice allemande, dans un procès qui pourrait conduire à une large indemnisation des victimes. Les avocats de la collectivité brésilienne de Brumadinho, dans le sud-est du pays, et des proches d’une victime ont demandé des dommages et intérêts à l’entreprise allemande, lors de cette audience devant un tribunal de Munich. Après avoir entendu les parties, la juge a indiqué vouloir rendre sa décision le 1er février prochain. Jusqu’à cette date, aucune nouvelle audience n’est prévue, mais les parties devront répondre à des questions écrites posées par le tribunal.

1200 victimes indemnisées?

«Je veux la justice. Chacun doit prendre ses responsabilité», a répliqué lors du procès Gustavo Barroso, le frère d’une victime de la catastrophe. Avec ses parents, son beau-frère, et la collectivité de Brumadinho, il demande la reconnaissance de la responsabilité de TÜV SÜD et des dommages intérêts compris entre 10'000 et 70'000 euros (entre 10'800 et près de 76'000 francs). Un jugement en ce sens ouvrirait la voie à l’indemnisation de «1200», victimes et proches de victimes, selon les avocats des demandeurs. «Le tribunal a formulé de nombreuses questions qui s’adressent principalement à TÜV. Cela signifie qu’il voit une responsabilité», a estimé auprès de l’AFP Jan Erik Spangenberg, l’un d’entre eux.