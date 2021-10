France : Procès en appel d’une femme qui a tué son conjoint violent

L’accusée avait été reconnue coupable de meurtre et non pour «violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Son avocate va plaider l’acquittement.

Demandes de mise en liberté rejetées

Une pétition lancée avant le procès en Seine-Maritime, intitulée «Pas de prison pour Alexandra R.», recueille encore quotidiennement des signatures. Elle en affichait plus de 44’000 lundi après-midi. Une autre, titrée «pour Alexandra R. et toutes les autres: clarifions la loi sur la légitime défense», en recueillait plus de 28’500.