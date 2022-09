Vidéos intimes de Benjamin Griveaux : Procès en vue pour l’artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne

Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo, à l’origine d’un retentissant scandale politique en 2020, comparaîtront à Paris pour «atteinte à l’intimité de la vie privée».

Piotr Pavlenski avait revendiqué sa démarche, présentée comme artistique et militante, sous le slogan «pornopolitique».

Un scandale politique à la barre: l’artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo seront jugés en correctionnelle à Paris, soupçonnés d’avoir diffusé mi-février 2020 des vidéos à caractère sexuel qui avaient entraîné la chute du ténor de la majorité, Benjamin Griveaux.

«Très difficile et très violent»

Piotr Pavlenski, 38 ans, et Alexandra de Taddeo, 31 ans, comparaîtront pour «atteinte à l’intimité de la vie privée», selon une ordonnance signée lundi par deux magistrats et dont l’AFP a eu connaissance mardi. Ils sont suspectés d’avoir enregistré puis diffusé sur Internet ces vidéos intimes , qui avaient provoqué un scandale politique.

L’impact de leur diffusion avait aussi été «très difficile et très violent» pour sa vie professionnelle et familiale, avait déclaré Benjamin Griveaux, 44 ans, en janvier 2021 devant les magistrats instructeurs. Ancien secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement et député, il avait retiré sa candidature à la mairie de Paris, juste après la diffusion des vidéos, abandonnant ensuite peu à peu sa carrière politique pour se reconvertir dans l’entrepreneuriat.