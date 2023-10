Procès: faux docteur de Bussigny condamné à la prison et à une amende

Des traces de transpiration, de peau et de sang ainsi que d’un produit réservé à la recherche avaient été retrouvés dans les «médicaments» transportés dans des simples thermos.

Ce businessman anglais annonçait avoir trouvé un remède miracle par lequel il pouvait soigner le cancer, le sida ou encore l’autisme. Dans sa clinique clandestine à Bussigny, il avait traité plus de 60 patients, et son produit avait été vendu tout autour du monde, à des milliers de personnes. Mais c’est derrière les barreaux que finira ce faux médecin, dont les mauvais conseils sont liés au décès d’au moins deux personnes. Il a été condamné par le Tribunal de Lausanne, jeudi, à 6 mois de prison et une amende de 100’000 fr., rapporte «24 heures».