80 morts en 2013 : Procès-fleuve pour l’un des pires drames ferroviaires d’Espagne

La justice espagnole va commencer ce mercredi à analyser les causes de l'accident de train de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2013, qui avait fait 80 morts.

Prévu jusqu’au 10 février, ce procès va voir défiler durant quatre mois des centaines de témoins, experts et survivants dans un centre culturel de cette ville de Galice (nord-ouest), exceptionnellement transformé en salle d’audience au vu du grand nombre de parties présentes.

Vérité réclamée

Des débats attendus avec impatience par les familles des victimes, qui réclament depuis des années la «vérité» sur les circonstances et les responsabilités de cette catastrophe ferroviaire, la plus meurtrière en Espagne depuis 1944. Deux personnes ont été renvoyées devant le tribunal pour leur rôle dans ce déraillement: le conducteur du train, Francisco Garzon, et l’ancien directeur de la sécurité de l’Adif (le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol), Andrés Cortabitarte.