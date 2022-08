Football : Procès Giggs: le jury n’arrive pas à s’entendre

Nouveau procès?

Les différentes parties vont devoir discuter maintenant de l’opportunité de convoquer ou non un possible nouveau procès qui le cas échéant ne se tiendrait pas avant juin 2023 vu l’engorgement des tribunaux britanniques. Une audience est prévue le 7 septembre pour en discuter.

Selon l’accusation, Ryan Giggs s’en était alors pris violemment à Kate Greville et sa sœur Emma, blessant sa compagne au coude et aux lèvres.

«Le comportement de l’accusé est devenu de plus en plus oppressif», avait estimé le représentant du Parquet Peter Wright, qualifiant la relation entre lui et Kate Greville de «toxique et nuisible».