Algérie : Procès Gourdel: le principal accusé condamné à mort

Un tribunal algérien a condamné jeudi à la peine de mort le principal accusé jugé pour l’assassinat du guide français de haute montagne décapité par des djihadistes en Algérie en 2014. Ses cinq accompagnateurs et un sixième prévenu, poursuivis pour ne pas avoir informé à temps les autorités du rapt, ont été acquittés.

«Maintenant je peux tourner la page. Je peux faire mon deuil», a-t-elle déclaré à la sortie du tribunal. «C’était un moment très important aujourd’hui, je suis satisfaite», a-t-elle ajouté. Son avocat, Me Chawki Benarbia, s’est dit «satisfait et content pour la famille».

Interrogé par la présidente du tribunal, Abdelmalek Hamzaoui, 36 ans, a nié avoir participé à l’enlèvement et à l’assassinat, affirmant qu’on l’accusait pour «boucler ce dossier et faire plaisir aux Français».

Arrivé en ambulance, Abdelmalek Hamzaoui a suivi l’audience -- reportée en raison de son état de santé-- dans un fauteuil roulant, accompagné d’une équipe médicale et surveillé par des forces spéciales de la gendarmerie.

«Soulagés»

Les avocats des accompagnateurs d’Hervé Gourdel ont demandé leur acquittement, estimant qu’ils étaient avant tout des victimes de kidnapping et arguant qu’ils avaient informé la première caserne militaire, située à 12 kilomètres du lieu de l’enlèvement, dès qu’ils avaient pu prendre leur voiture.

Devant le tribunal, les cinq hommes ont raconté qu’après les avoir séparés de leur ami Hervé, le chef du groupe Jund al-Khilafa, Abdelmalek Gouri, leur avait ordonné de s’enfermer dans la voiture et de ne quitter les lieux qu’après le lever du soleil.

Au total, 14 personnes étaient poursuivies dans cette affaire: huit djihadistes présumés -- dont sept jugés par contumace -- pour son rapt et sa décapitation et six autres pour non-dénonciation de crime, selon un document du tribunal consulté par l’AFP. Les sept hommes jugés par contumace ont été condamnés à mort.