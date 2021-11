Etats-Unis – Procès intenté contre des artistes pour le mouvement de foule au Texas

États-Unis : Procès intenté contre des artistes pour le mouvement de foule au Texas

Les rappeurs Travis Scott et Drake sont sous le coup d’une plainte suite au mouvement de foule, vendredi, qui a fait 8 morts et 12 blessés.

Un recours en justice a été intenté dimanche contre les rappeurs Travis Scott et Drake, accusés d’avoir «semé la pagaille» lors d’un festival au Texas et d’être responsables d’un mouvement de foule qui a fait 8 morts et 12 blessés, selon les avocats du plaignant.