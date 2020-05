Violences conjugales

Procès: Johnny Depp soutenu par Vanessa Paradis

La chanteuse française Vanessa Paradis, ancienne compagne de Johnny Depp, va témoigner dans le procès qui oppose l’acteur à son ex-femme, Amber Heard.

Johnny Depp et Amber Heard ont divorcé début 2017.

La star de «Pirate des Caraïbes» reproche au journal britannique et à son propriétaire «News Group Newspapers» d’avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu’il avait frappé celle qui était alors sa femme, l’actrice américaine Amber Heard.

Le couple avait divorcé avec fracas début 2017, un peu plus d’un an après son mariage. L’actrice de 34 ans avait alors évoqué «des années» de violences «physiques et psychologiques», ce que Johnny Depp dément.